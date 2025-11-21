CICCIANO (Antonella De Stefano) – Un tavolo da gioco, un morto che parla, e una famiglia che nasconde più di quanto sembri. Ma dietro la commedia “Tressette con il morto”, in scena alla sala teatro “Nadur” di Cicciano, c’è molto più di una risata. C’è l’impegno civile, la memoria culturale e la solidarietà concreta. Lo spettacolo sarà rappresentato in cinque serate: sabato 22 novembre (ore 20), domenica 23 novembre (18), Venerdì 28 e sabato 29 novembre (20) e domenica 30 novembre (18). A portare in scena lo spettacolo è l’associazione socio-culturale La Clessidra, attiva dal 1994, riconosciuta nel 2011 con la Bandiera d’Onore Unicef e nel 2016 come Eccellenza Ciccianese, e punto di riferimento per il teatro locale. Con la regia di Mimmo Carfora e un cast di undici attori, la compagnia stabile di Cicciano propone una versione rielaborata dell’opera di Jerry Petrosino, trasformandola in uno strumento di riflessione sulle “trappole sociali” che minacciano la vita quotidiana: gioco d’azzardo, usura, camorra, traffico illecito di organi. “La nostra missione – spiegano i promotori – è quella di avvicinare i giovani al teatro, ma anche di usare la scena come spazio di consapevolezza”. Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto a progetti di solidarietà: Medici Senza Frontiere, la Caritas inter-parrocchiale, la parrocchia Santi Pietro e Paolo per la ristrutturazione del campanile, e l’Agop (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica). Inoltre, La Clessidra sostiene il progetto “Clessidrart”, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Bovio-Pontillo-Pascoli”, che coinvolge gli studenti delle terze medie in una riflessione artistica sul tema “Il mio tempo, i miei sogni – la pace nel mondo”. La serata sarà arricchita dalle musiche dal vivo del sassofonista Pino Cesarano, della violinista Svetlana Trofimova e della soprano Emiliana Pisani. Il cast, composto da Giovanna Ambrosino, Patty Ruotolo, Angela Scala, Ciro Mascolo, Carmine Napolitano, Maria De Risi, Francesco Miele, Nunzio Esposito, Filippo Fiamma, Annabella Cappelluccio e lo stesso Mimmo Carfora, darà vita a personaggi grotteschi e surreali, tra cui Gennaro Scapece, il ragioniere della camorra Tassoni, la notaia De Mistralis e la domestica Dolores. Presentano le serate Antonella Aliperti e Angela Scala.