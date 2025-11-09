CIMITILE (alads) – È bastato lo sguardo attento di un impiegato postale per sventare l’ennesima truffa del “finto incidente”, un raggiro studiato per estorcere denaro a un anziano spaventato e in buona fede. Il protagonista della vicenda è un 28enne di Avellino, V. M. A., arrestato dai carabinieri della stazione di Cimitile dopo un inseguimento ad alta tensione per le strade del Nolano. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio di sabato, poco dopo le 14. Un uomo di 83 anni si è presentato all’ufficio postale di Cimitile per prelevare una somma consistente. All’impiegato di turno ha spiegato di dover risarcire un automobilista che lo attendeva all’esterno, raccontando di un presunto incidente avvenuto poco prima. L’anziano aveva già consegnato una banconota da 50 euro come primo “risarcimento” e intendeva coprire il resto dei danni senza coinvolgere le assicurazioni. Ma qualcosa non ha convinto l’operatore postale. Ascoltato il racconto, ha intuito che potesse trattarsi di una truffa in corso: ha mantenuto la calma, guadagnato tempo e nel frattempo ha notato fuori dall’edificio l’uomo descritto dall’anziano. Senza destare sospetti, si è allontanato e ha chiamato il 112, fornendo una descrizione precisa del sospettato. Pochi minuti più tardi, i carabinieri di Cimitile sono arrivati sul posto. Alla vista della pattuglia, il 28enne ha capito che il piano era saltato e ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento lungo diverse strade del paese, tra clacson, traffico e momenti di apprensione per i passanti. L’uomo ha poi abbandonato l’auto e ha provato a fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Nel veicolo i carabinieri hanno rinvenuto la banconota da 50 euro che l’anziano aveva consegnato poco prima, prova dell’inganno architettato per sfruttare la fragilità della vittima. Il 28enne è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.