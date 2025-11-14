NAPOLI (rgl) – Da giorni in Campania si parla di libertà di stampa, di diritto all’informazione, di trasparenza come fondamento della democrazia. Ma mentre il dibattito pubblico sale di tono, sui binari della Circumvesuviana cresce un’altra domanda, più urgente e concreta: che fine hanno fatto i nuovi treni promessi? Una domanda che non arriva dai palazzi, ma dalla base. Dai pendolari. Da chi ogni giorno paga biglietto, abbonamento e disservizi. Da chi, più di tutti, ha il diritto di conoscere la verità. A lanciare l’allarme sono quattro figure da anni in prima linea nella difesa del trasporto pubblico vesuviano: Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Facebook No Al Taglio dei Treni della Circumvesuviana; Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo Circumvesuviana–EAV; Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico Cifariello Ottaviano; e Salvatore Alaia, presidente del comitato E(A)Vitiamolo Sperone. In una nota congiunta i firmatari denunciano una situazione che definiscono “opaca, inspiegabile e potenzialmente devastante”.

IL NODO DEI NUOVI CONVOGLI – La questione è nota: l’arrivo dei nuovi treni per la Circumvesuviana sarebbe a rischio. Non una voce, non un’ipotesi, ma una possibilità concreta che – secondo i pendolari – non può essere liquidata come una “semplice nota” o l’ennesimo argomento da campagna elettorale. Perché senza quei treni, spiegano, si ridurrà il servizio e alcune linee rischieranno di chiudere. Una prospettiva che significa isolare territori già fragili, trasformare la provincia in periferia remota, complicare la vita di centinaia di migliaia di persone.

“SERVE TRASPARENZA” – I pendolari chiedono chiarezza. Vogliono sapere perché a una società “già inadempiente”, come affermano, sia stato affidato nel 2023 un nuovo accordo quadro per altri 60 treni, oltre al contratto del 2021 – durata 8 anni – che ne prevedeva 23 più 17. Chiedono che tutto sia pubblico: modalità, tempi di consegna, pagamenti, garanzie. Sottolineano incongruenze. Come l’alluvione di Valencia del 2024 indicata come causa dei ritardi, nonostante la documentazione interna Eav circolata riporti la data del 23 novembre 2024, quando l’evento era già stato ampiamente superato.

O come le discrepanze tra le dichiarazioni ufficiali e i documenti pubblicati sul profilo privato Facebook di Umberto De Gregorio, presidente Eav, che secondo i pendolari “smentirebbero le sue stesse parole”.

“CON NOVE TRENI NON SI GARANTISCE IL SERVIZIO” – Il punto, scrivono i firmatari, è che Eav avrebbe siglato un ulteriore accordo quadro che prevede la consegna entro dicembre 2025 di soli nove treni, un numero ritenuto del tutto insufficiente a mantenere operativo il servizio sulle linee vesuviane. Intanto, sostengono, già si lavora a ulteriori tagli, mascherati dietro annunci di lavori e cantieri che non riescono più a coprire il “disastro gestionale”.

L’APPELLO: “VERITA’ SUBITO”- I pendolari riconoscono i propri limiti: “Non abbiamo mezzi o strumenti per accedere ai documenti”, scrivono. Ma ricordano che qualcuno può farlo: la stampa, le istituzioni, i candidati alla presidenza della Regione Campania. Il loro appello è diretto e urgente: “Aiutateci a scoprire la verità. Fatelo adesso. Le sorti di una ferrovia pubblica e di centinaia di migliaia di persone non possono restare appese a promesse”.