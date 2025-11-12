NAPOLI (rgl) – “Siamo stati presi in giro”. Inizia così la dura nota congiunta diffusa dai pendolari della Circumvesuviana, stanchi di sopportare disagi quotidiani, ritardi e promesse non mantenute. Dopo mesi di annunci trionfali sull’arrivo dei nuovi treni, la realtà — scrivono — “piomba come una doccia gelata: i convogli Stadler promessi non solo non sono entrati in servizio, ma sembrano sempre più lontani dai binari vesuviani”. Nella dichiarazione si sottolinea come lo stesso presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, abbia riconosciuto “ritardi enormi” minacciando penali alla ditta costruttrice. “Ma le minacce non bastano — proseguono i pendolari —. Un anno fa, alla presentazione del primo treno, si parlava di entrata in servizio a luglio: promessa mai mantenuta. Si annunciavano 20 treni entro il 2025 e 56 entro il 2026. Favole, bugie, propaganda spacciata per verità.” Nel comunicato si denuncia inoltre che “i tre unici Etr consegnati non hanno nemmeno effettuato il collaudo” e si chiedono chiarimenti: “Ci sono problemi tecnici? Perché questo silenzio?” La nota punta il dito anche contro la gestione dell’azienda: “Non è più la scusa dei lavori: si ammette ormai apertamente che i treni vengono spostati da una linea all’altra, confermando ciò che denunciamo da tempo. La dirigenza ha distrutto una ferrovia con errori mascherati da comunicati ad effetto”. I comitati parlano di una “programmazione scellerata” che privilegia i servizi turistici come il Campania Express o la navetta per Sorrento, a scapito delle linee popolari: “Mentre la Circumvesuviana affonda, si continua a sottrarre materiale rotabile ai pendolari, che restano senza alternative, senza risposte e senza rispetto”. La nota porta la firma di Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Facebook “No al taglio dei treni della Circumvesuviana”; Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo “Circumvesuviana–Eav”; Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone; Marcello Fabbrocini, presidente del comitato A. Cifariello Ottaviano; Maria Teresa Trinchese di Link Napoli; Domenico Fortunato dell’Unione degli Studenti Campania; Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania; e Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania. “Vogliamo una ferrovia pubblica, sicura e dignitosa — concludono i firmatari —. Basta slogan e inaugurazioni di facciata: servono treni veri, manutenzione reale e un piano di rilancio che metta al centro i cittadini”.