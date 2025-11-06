GIUGLIANO (rgl) – Sotto la minaccia delle armi, imponevano il “pizzo” ai commercianti di Giugliano in Campania per conto del clan Mallardo. È questo lo scenario emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che hanno portato all’esecuzione di sei misure cautelari — cinque in carcere e una ai domiciliari — nei confronti di altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i destinatari del provvedimento avrebbero agito per conto del clan Mallardo, una delle componenti storiche della federazione criminale dell’Alleanza di Secondigliano, imponendo il pagamento di somme di denaro ai titolari di attività commerciali della zona con intimidazioni e minacce armate. Un sistema estorsivo ben rodato che, secondo l’accusa, alimentava una “cassa comune” destinata al mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, alle quali veniva garantito uno stipendio mensile. Le indagini — coordinate dal procuratore Nicola Gratteri — hanno documentato il ruolo dei singoli indagati nella gestione del racket e nella ripartizione dei proventi, mettendo in luce una fitta rete di contatti e di complicità finalizzate al controllo del territorio.