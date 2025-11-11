POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Un’aula consiliare unita, senza distinzioni di colore politico, per difendere il diritto alla salute e al lavoro. Il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato all’unanimità una richiesta urgente al Prefetto di Napoli per convocare un tavolo di confronto sulla tutela del presidio sanitario cittadino e dei livelli occupazionali legati alle cliniche Ios del gruppo Neuromed, che da anni operano sul territorio. La decisione è arrivata al termine di una seduta monotematica molto partecipata, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, insieme al direttore del Distretto 51 dell’Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Siciliano. Assenti, nonostante l’invito ufficiale, i rappresentanti della Regione Campania e della proprietà del gruppo Neuromed. Durante il dibattito, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per le ipotesi di trasferimento di posti letto e servizi dall’ex clinica San Felice di Pomigliano verso la Trusso-Cardiomed di Ottaviano, in seguito alla fusione tra le due società sanitarie e ai licenziamenti che hanno già colpito il gruppo Neuromed all’inizio dell’anno. Il documento approvato impegna il sindaco Raffaele Russo, la Giunta e l’intero Consiglio comunale a chiedere alla Regione Campania, al Direttore generale per la Tutela della Salute, e al Direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, di garantire il mantenimento dei 74 posti letto accreditati sul territorio comunale, di vietare qualsiasi trasferimento di attività dalle strutture Ios San Felice e Meluccio verso altre sedi e di favorire il reintegro dei lavoratori licenziati. Inoltre, il Consiglio ha deliberato la creazione di un Tavolo Istituzionale Permanente con Regione, Asl, sindacati e direzione Neuromed, con l’obiettivo di assicurare trasparenza, continuità assistenziale e tutela occupazionale. “La città è compatta nella difesa dei posti di lavoro e dei nostri presidi sanitari – ha dichiarato il sindaco Raffaele Russo –. Se necessario, siamo pronti anche a piantare le tende davanti alle cliniche per far valere i diritti dei cittadini e dei lavoratori”.