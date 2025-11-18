CASERTA (rgl) – Un piazzale trasformato in mercato della droga, dosi nascoste nei pressi di un palo e tre uomini già noti alle forze dell’ordine finiti in manette. È questo il bilancio delle operazioni condotte nelle ultime ore dalla polizia di Caserta, che ha arrestato tre persone della provincia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Le prime due operazioni sono avvenute ad Aversa, dove gli agenti della squadra Volante del commissariato, durante un servizio mirato di controllo del territorio nel rione San Lorenzo, hanno sorpreso due pusher in flagranza mentre cedevano cocaina a un cliente. I due, bloccati nel piazzale degli alloggi popolari, sono stati trovati in possesso di circa quaranta dosi già confezionate, oltre che di banconote di vario taglio, ritenute dagli investigatori il provento della vendita al dettaglio. Poche ore dopo, un’altra operazione della Polizia ha portato al terzo arresto della giornata. Gli investigatori della sezione Falchi della squadra Mobile di Caserta, impegnati in un’attività di osservazione e riscontro sul territorio, hanno fermato un uomo che alla vista degli agenti avrebbe mostrato “un atteggiamento particolarmente nervoso”, arrivando persino a opporsi al controllo. Le verifiche successive hanno permesso di trovare, ai piedi di un palo nelle immediate vicinanze, un involucro contenente oltre cinque grammi di cocaina, che secondo gli investigatori il sospetto avrebbe tentato di occultare in fretta per eludere la perquisizione. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice.