Colpito da un proiettile mentre cammina per strada: paura a Volla

VOLLA (rgl) – Spari nella notte al Parco Palladino di Volla. Intorno all’una di notte, un uomo di 42 anni originario di Cercola, già noto alle forze dell’ordine, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con una ferita da arma da fuoco al piede sinistro. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito all’improvviso da ignoti, mentre si trovava per strada, senza apparente motivo. Dopo lo sparo, il ferito sarebbe riuscito a chiedere aiuto e a raggiungere il nosocomio partenopeo, dove è tuttora ricoverato: non è in pericolo di vita, ma i medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni per la ferita al calcagno sinistro. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Volla, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili.