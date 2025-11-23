NAPOLI (rgl) – Si è presentato in Questura accompagnato dal suo avvocato, poche ore fa, il 15enne napoletano accusato di aver ucciso Marco Pio Salomone, il 19enne raggiunto da un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì e sabato, nel quartiere Arenaccia di Napoli. Il ragazzo era già stato identificato e ricercato dalla Polizia di Stato sin dal primo momento, e nella mattinata di oggi ha deciso di costituirsi. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda: nessun dettaglio viene al momento fornito sul movente che avrebbe portato il minorenne a premere il grilletto. L’inchiesta è stata avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e successivamente trasferita alla Procura per i Minorenni, mentre le indagini operative sono state condotte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile. Il delitto è avvenuto intorno all’una e mezza, in via Generale Francesco Pinto, nei pressi di una sala giochi. Salomone si trovava in auto con tre amici quando, secondo il racconto dei ragazzi, un boato improvviso ha squarciato la quiete della notte: un colpo di pistola che ha attraversato la fronte del 19enne. Gli amici, sotto shock, lo hanno trasportato d’urgenza al Cto, dove i medici hanno constatato da subito la gravità delle ferite. Il ragazzo è stato giudicato non operabile ed è spirato dopo alcune ore. Salomone, residente a Sant’Eframo Vecchio, alle spalle di piazza Carlo III, era già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga. La Panda sulla quale viaggiavano lui e i tre amici è stata sequestrata per accertamenti: ogni rilievo sarà fondamentale per confermare o smentire la versione fornita dagli occupanti dell’auto, al momento ritenuta attendibile dagli investigatori. Il 15enne, ora ufficialmente indagato per omicidio aggravato e per porto e detenzione illegale di arma da fuoco, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile, mentre la Polizia continua a lavorare per ricostruire con esattezza la dinamica e il possibile motivo di un omicidio che ha sconvolto un intero quartiere.