FORIO D’ISCHIA (rds) – Il calcio può essere una passione, ma a volte i soldi sembrano esserlo anche di più. A Forio d’Ischia la notte si trasforma in scena di un furto consumato in silenzio, all’interno dell’abitazione di un dirigente sportivo dell’Asd Real Forio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. L’uomo dorme accanto alla moglie quando, al risveglio, si accorge dell’amara sorpresa: ignoti sono entrati in casa e hanno portato via 2mila euro in contanti, tutti in banconote da 50. La denuncia attiva immediatamente i carabinieri della locale stazione, che passano al setaccio le immagini di videosorveglianza. Il ladro appare solo, il volto coperto da un cappuccio. Ma sono i movimenti, l’andatura e perfino l’abbigliamento a far scattare un’intuizione nei militari: quel ragazzo assomiglia a qualcuno che frequenta abitualmente i locali più affollati di Forio, ritrovo di molti giovani dell’isola. Le indagini prendono una direzione precisa e il cerchio si stringe attorno a un nome: un 21enne appena diventato maggiorenne, calciatore tesserato della squadra Lacco Ameno. Il giovane viene rintracciato poche ore dopo in una delle zone commerciali più note, la Chiaia di Forio. I carabinieri lo fermano mentre passeggia con una busta di nuovi acquisti in mano. Indossa ancora gli stessi vestiti ripresi dalle telecamere durante il furto. Nelle tasche, 1.400 euro suddivisi in 28 banconote da 50: una parte del bottino. Per il ragazzo scatta la denuncia, mentre il denaro recuperato verrà restituito al legittimo proprietario.