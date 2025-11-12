CASTEL VOLTURNO (rgl) – Controlli serrati dei carabinieri lungo le strade del litorale domizio. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della tenenza di Castel Volturno hanno denunciato in stato di libertà quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Durante le perquisizioni personali, tutti e quattro sono stati trovati in possesso di coltelli di varie dimensioni, nascosti tra gli indumenti o nei veicoli. Nel dettaglio, un 21enne di Castel Volturno portava con sé un coltello con lama di 8 centimetri, mentre un 19enne, anch’egli del posto, aveva un’arma bianca con lama di 10 centimetri. Altri due ragazzi, rispettivamente di 18 e 20 anni, entrambi originari di Giugliano in Campania, sono stati sorpresi con coltelli analoghi, anch’essi con lame di circa 10 centimetri. Ma non è tutto. Per tre di loro – il 21enne, il 18enne e il 20enne – è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Caserta: i militari li hanno trovati in possesso di piccole quantità di hashish, rispettivamente 1,3, 2,5 e 4 grammi. Per il più giovane del gruppo, alla guida di una Lancia Ypsilon, i carabinieri hanno disposto anche il ritiro della patente di guida.