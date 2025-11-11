SAN TAMMARO (alads) – Un viaggio tra tradizione, bellezza e identità rurale. Partecipazione e entusiasmo per la prima edizione campana della “Festa dell’Agricoltura – Coltiviamo la Cultura”, organizzata domenica dalla sezione regionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) in collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello, in occasione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’evento, ospitato nello splendido scenario del Real Sito, ha riunito per la prima volta decine di aziende agricole e produttori Adsi provenienti da tutte le province campane, insieme a numerose realtà locali impegnate nella valorizzazione dell’agricoltura di qualità. Una giornata di festa e di incontro, ma anche di riflessione sul profondo legame tra patrimonio storico e cultura rurale, cuore pulsante dell’identità campana.

TARTAGLIONE: “COLTIVARE LA CULTURA SIGNIFICA PRENDERSI CURA DEL PAESE” – Nel momento istituzionale di apertura, Nicola Tartaglione, presidente di Adsi Campania, ha sottolineato con forza il significato profondo dell’evento: “Il nostro slogan, ‘Coltiviamo la Cultura’, non è una semplice frase d’effetto. Significa ricordare che dietro ogni dimora storica non c’è solo un palazzo, ma un territorio, un paesaggio, una comunità che vive e lavora. Ogni uliveto, ogni vigneto, ogni castagneto che circonda le nostre dimore è parte integrante della nostra identità culturale e del patrimonio che consegniamo al futuro”. Tartaglione ha poi aggiunto: “Essere parte dell’Adsi vuol dire assumersi la responsabilità di un’eredità: tutelare architetture, ma anche tradizioni agricole, competenze artigiane e relazioni umane. Le dimore storiche non sono monumenti immobili, ma organismi vivi che dialogano con il territorio. In Campania contiamo circa 250 soci, da Napoli e la Costiera Sorrentina fino alle aree interne di Benevento, Avellino e Caserta. Il nostro obiettivo è rafforzare questa rete, perché ogni proprietario è un presidio di cultura diffusa”. Il presidente ha infine ringraziato la Fondazione Carditello per l’ospitalità e per il lavoro svolto in questi anni: “Carditello è un simbolo di rinascita. Dove un tempo c’era degrado, oggi c’è cultura e partecipazione. È la dimostrazione che quando pubblico e privato collaborano, si può restituire bellezza e valore a un intero territorio”.

STOCCHETTI: “UN PONTE TRA PRODUTTORI, ISTITUZIONI E CITTADINI” – A ribadire il senso della giornata è stato anche Maurizio Stocchetti, consigliere Adsi Campania e coordinatore dell’evento, che ha spiegato l’impostazione innovativa della manifestazione: “Abbiamo voluto superare l’idea di una semplice apertura o esposizione. La Festa dell’Agricoltura è pensata come un vero e proprio incontro fieristico-culturale: un’occasione per costruire relazioni concrete tra i produttori, le istituzioni e il pubblico. Carditello, con la sua storia legata all’agricoltura borbonica, è la cornice perfetta per dare voce a chi ogni giorno lavora la terra con passione e rispetto”. Stocchetti ha poi evidenziato il valore economico e culturale del connubio tra dimore storiche e imprese agricole: “Oggi oltre il 34% delle aziende vitivinicole italiane è connesso a una dimora storica. Questo significa che la nostra rete non è solo custode di bellezza, ma anche motore di sviluppo sostenibile. Qui a Carditello abbiamo visto mescolarsi eccellenze straordinarie: dai produttori di olio e mozzarella ai caseifici, dai panifici artigianali agli agrumeti delle dimore costiere. È la dimostrazione che la cultura agricola può essere il motore della rinascita dei territori”.

UNA RETE CHE UNISCE PASSATO E FUTURO – Durante la giornata, i visitatori hanno potuto degustare e acquistare prodotti agricoli, partecipare alle visite guidate al Real Appartamento e alla Cappella Reale, e ascoltare le storie di chi, coltivando la terra, preserva il paesaggio e la memoria.