NAPOLI (rgl) – Un vero e proprio mercato nascosto della tecnologia rubata, tonnellate di rame pronte a essere rivendute nel circuito illegale e perfino animali tenuti in condizioni drammatiche. È ciò che i carabinieri forestali e i militari della compagnia Napoli Poggioreale hanno scoperto durante un maxi-controllo nel campo rom di via Grimaldi, nel cuore del quartiere Poggioreale. Un intervento mirato, iniziato alle prime luci del giorno, che ha permesso alle pattuglie – forti delle competenze tecniche dei militari forestali – di passare al setaccio l’accampamento non solo dal punto di vista della sicurezza ambientale, ma anche sotto il profilo penale e amministrativo. All’interno di una baracca di circa venti metri quadrati, i carabinieri hanno rinvenuto un vero deposito di apparecchiature elettroniche: droni, pannelli solari, luci led e telecamere, per un valore complessivo di circa 10mila euro, materiale ora sequestrato per ulteriori accertamenti sulla provenienza. Ma la scoperta più impressionante è stata un’enorme quantità di cavi in rame – 30 tonnellate – sempre più ricercato nel mercato illecito. Durante i controlli è emersa anche una situazione di grave maltrattamento di animali. Una 38enne è stata denunciata per aver tenuto “Tyson” un pitbull incatenato in condizioni inadeguate: l’animale è stato immediatamente sottratto e affidato all’Asl Veterinaria. Un secondo cane, un meticcio, è stato trovato chiuso in una baracca dismessa e in pessime condizioni igienico-sanitarie: anche lui ora è in cura presso i veterinari dell’Asl. Il bilancio dell’operazione parla da sé: 54 persone identificate, di cui 13 già note alle forze dell’ordine, e 10 veicoli rimossi, molti senza assicurazione, cannibalizzati o abbandonati nel campo.