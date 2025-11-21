LAURO (rgl) – Un pomeriggio di controlli straordinari si è trasformato in una vera e propria operazione di sicurezza nel Vallo di Lauro, dove gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lauro hanno passato al setaccio strade, veicoli e persone con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’illegalità diffusa. L’attività, predisposta nelle ultime ore, ha portato alla denuncia di tre uomini del posto, tutti già noti alle forze dell’ordine, e al ritiro di un’arma legalmente detenuta ma priva dei requisiti previsti dalla normativa. Il caso più eclatante riguarda un 59enne del territorio che, durante le verifiche, è stato trovato in possesso di una sciabola detenuta illegalmente. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, reagendo e oltraggiando il personale di polizia: per lui è scattata la denuncia per detenzione abusiva di arma bianca, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Poco dopo, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un 58enne del posto, anche lui con precedenti. L’uomo portava con sé un coltello a serramanico, utilizzato — secondo la ricostruzione degli investigatori — per danneggiare un’autovettura. Anche in questo caso non è mancata l’opposizione al controllo: per lui doppia denuncia per porto abusivo di arma, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La terza denuncia è scattata nei confronti di un 73enne sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso invece fuori dall’abitazione. Per l’anziano è stato inevitabile il deferimento per evasione. Nel corso delle verifiche, la Polizia ha inoltre proceduto al ritiro di una pistola Beretta calibro 7,65 e relativo munizionamento, regolarmente registrati ma non più detenibili dal proprietario a causa della perdita dei requisiti previsti dalla legge. L’attività di controllo ha interessato l’intera area del Vallo di Lauro: sono state identificate 125 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, e 56 veicoli. Uno di questi è stato sequestrato perché circolava senza assicurazione.