BENEVENTO (rgl) – Controlli a tappeto nel Sannio: la Polizia di Stato di Benevento intensifica i servizi sul territorio, tra espulsioni, denunce e verifiche straordinarie, dimostrando come sicurezza e legalità siano priorità quotidiane. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Benevento ha portato avanti una serie di interventi mirati al controllo del territorio, all’insegna della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica. Nel corso dei servizi, un cittadino nigeriano di 27 anni è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, a Palazzo San Gervasio. L’uomo, controllato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, risultava gravato da precedenti per truffa, accesso abusivo a profili informatici e guida senza patente di un veicolo privo di assicurazione, ed era irregolarmente presente sul territorio nazionale. Al suo arrivo presso l’Ufficio Immigrazione, gli è stato notificato il provvedimento di espulsione, insieme al decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza, eseguito dal personale della Polizia di Stato. Sempre nella stessa giornata, una donna rumena di 31 anni è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per aver violato un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Benevento della durata di tre anni, emesso dal Questore lo scorso luglio. La donna è stata sorpresa dalla Squadra Volanti mentre circolava nel capoluogo sannita nonostante il divieto. Oltre a questi interventi, nella serata di ieri sono stati svolti servizi straordinari di controllo del territorio a Pago Veiano, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Campania di Napoli. Sono state identificate 63 persone, di cui 9 con precedenti penali, e controllati 38 veicoli, a conferma dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nella provincia di Benevento.