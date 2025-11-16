CALVI RISORTA (rgl) – Un volo di pochi metri che si è trasformato in un’odissea di altezza. Nel primo pomeriggio di ieri, la tranquillità della villetta comunale di Calvi Risorta, in via Rocioloni, è stata interrotta da un insolito intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano: il recupero di un pappagallino sfuggito alla sua proprietaria. Il protagonista è un Conuro del Sole, coloratissimo pappagallo sudamericano, che dopo essere scappato ha deciso di rifugiarsi tra i rami più alti di un grande cedro, rendendo impossibile ogni tentativo della proprietaria di farlo tornare a terra. Allarmata per l’impossibilità di raggiungerlo, la donna ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti rapidamente sul posto. Individuato il volatile bloccato tra le fronde, la squadra ha richiesto il supporto di un’autoscala proveniente dalla sede Centrale. Con un’operazione delicata ma efficace, i pompieri sono riusciti a raggiungere il pappagallino in sicurezza e a recuperarlo senza arrecare danni. L’intervento si è concluso con la restituzione dell’animale alla sua proprietaria, visibilmente sollevata per il lieto fine.