MARIGLIANO (rgl) – Un tripudio di colori, musica e talento ha illuminato piazza Municipio a Marigliano giovedì 30 ottobre scorso, dove le studentesse e gli studenti dell’Istituto “Montalcini-Ferraris” di Saviano e Marigliano hanno messo in scena uno spettacolo multidisciplinare che ha conquistato il pubblico. Un evento che ha unito arte, moda, tecnica e passione: abiti e accessori, frutto di mesi di progettazione e attività laboratoriale, sono stati presentati in una sfilata che ha visto protagonisti gli allievi dell’indirizzo Moda, ma anche quelli dei settori Manutenzione e Assistenza tecnica e Ottico. Un lavoro di squadra che ha trasformato la piazza in un grande atelier a cielo aperto, dove ogni creazione raccontava un percorso di crescita, studio e dedizione. La manifestazione, organizzata con cura e professionalità dalla scuola diretta dal dirigente scolastico Domenico Ciccone, è stata patrocinata dal Comune di Marigliano, rappresentato per l’occasione dal prof Luigi Amato. Il sindaco Gaetano Bocchino ha voluto esprimere il proprio sostegno all’iniziativa, che ha valorizzato i giovani talenti del territorio e sottolineato l’importanza della scuola come spazio di creatività e partecipazione. L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico, che ha applaudito con entusiasmo le creazioni e le coreografie dei ragazzi, premiando l’impegno di studenti e docenti.