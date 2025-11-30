NOLA (rgl) – A Nola il vento della crisi politica della maggioranza continua a soffiare forte. Dopo il silenzio iniziale del sindaco Andrea Ruggiero di fronte al documento diffuso durante l’ultimo consiglio comunale dai gruppi consiliari Fare Democratico, Nola Popolare e Nuovi Orizzonti per Nola, la replica del primo cittadino — arrivata a poche ore di distanza — ha aperto una nuova fase di tensione a Palazzo di Città. I tre gruppi, che contano complessivamente 14 consiglieri comunali, scelgono ora di parlare direttamente alla cittadinanza per respingere “insinuazioni prive di fondamento” e chiarire la natura della loro iniziativa politica. In una nota congiunta, i gruppi sottolineano che non vi è mai stata alcuna richiesta di nomine, spartizioni o pressioni sugli uffici comunali, rivendicando un’azione “rigorosa e rispettosa della città e delle istituzioni”. La loro posizione, spiegano, è stata sempre concentrata su un unico obiettivo: rendere “il Comune realmente funzionante e capace di garantire servizi efficienti ai cittadini”. Le richieste avanzate al sindaco nel corso del confronto istituzionale -ribadiscono – “non riguardavano interessi di parte, bensì questioni organizzative e operative ritenute indispensabili per il corretto funzionamento dell’Ente”. Tra queste: la necessità di strutture dirigenziali stabili, la piena operatività del Settore Finanziario, la completa attivazione dell’Ambito Sociale NA23 per tutelare anziani, disabili, famiglie fragili e minori, una chiara distribuzione dei carichi di lavoro e la regolarità dei servizi essenziali, dal trasporto scolastico alla mobilità sociale. “Si tratta di richieste che rientrano a pieno titolo nel ruolo di indirizzo politico del Consiglio comunale” spiegano i consiglieri, sottolineando che nessuna di esse interferisce con la gestione tecnica, che la legge affida in modo esclusivo agli organi amministrativi competenti. Le accuse mosse dal Sindaco — considerate “destituite di ogni fondamento” — vengono definite un “banale strappo delle vesti, improduttivo di qualsivoglia risultato”, e per questo i gruppi invitano a riportare il dibattito nelle sedi opportune, lontano da suggestioni pubbliche. I consiglieri definiscono inoltre il loro voto favorevole all’assestamento di bilancio un atto di “trasparenza e responsabilità”: una scelta compiuta non per condividere il metodo amministrativo seguito dall’esecutivo negli ultimi mesi, ma per evitare danni concreti alla città e garantire la continuità dei servizi pubblici. In conclusione, Fare Democratico, Nola Popolare e Nuovi Orizzonti per Nola affermano di voler continuare a operare con “serietà, autonomia e senso delle istituzioni”, chiedendo che alle parole del primo cittadino seguano decisioni operative e risultati concreti.