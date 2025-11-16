CASAMARCIANO (alads) – Una rimonta da ricordare, di quelle che incendiano gli spalti e pesano come macigni nella corsa al vertice. Il Casamarciano conquista tre punti fondamentali battendo in casa il Real Caposele con un vibrante 3-2, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni al “San Clemente I”. Protagonisti assoluti Di Meo e soprattutto Francesco Montagnolo, autore di una doppietta che ha ribaltato il match. La sfida si apre con una fase di studio prolungata, ma al 23’ è Eugenio Schibano a scuotere il pubblico con una giocata personale che per poco non si trasforma in un’autorete avversaria. Il gol granata, però, è solo rimandato: Mingione viene steso in area e per l’arbitro Gianfranco Buonocore di Nocera Inferiore non ci sono dubbi. È rigore. Dal dischetto Carmine Di Meo è glaciale e porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione del Real Caposele è immediata. Al 29’ Viviani svetta su un cross dalla destra e insacca di testa l’1-1, complice un Manzi non perfetto nell’occasione. È il gol che riapre tutto e che accompagna le due squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero. La ripresa si accende subito: Russomanno va vicino al vantaggio con una conclusione insidiosa, poi al 50’ sigla il sorpasso finalizzando un rapido contropiede con un morbido tocco sotto che beffa Manzi. Casamarciano colpito e frastornato. A quel punto mister Angelantonio Galluccio cambia volto alla squadra inserendo Di Lauro, Zoppino, Pedalino e soprattutto Montagnolo. Scelte decisive. I granata cominciano a crescere, sfiorano il pari con Buonagura su punizione al 68’ e con un tiro a giro di Mingione al 70’, ma il meglio deve ancora venire. Nel giro di sessanta secondi si materializza la rimonta. Al 71’ Montagnolo raccoglie un pallone vagante in area e firma l’inevitabile 2-2 di rapina. Passa un minuto e il centravanti esplode un destro dai 30 metri che si insacca all’incrocio: una prodezza che manda in delirio il “San Clemente I”. Il Real Caposele tenta l’assalto finale nei dieci minuti di recupero concessi, ma il Casamarciano regge con carattere e porta a casa una vittoria pesantissima. Un successo che vale oro: battuta la terza forza del campionato e primato consolidato, con un vantaggio di +4 sulla diretta inseguitrice Real San Felice sconfitta a Sturno. Una giornata da incorniciare per i granata e una rimonta già entrata nel cuore dei tifosi.

IL TABELLINO

CASAMARCIANO – REAL CAPOSELE 3-2

CASAMARCIANO: Manzi, Napolitano (62′ Montagnolo), D’Onofrio A., Alfieri (52′ Zoppino, Esposito, Franco (62′ Pedalino), Schibano, Ambrosino (46′ Di Lauro), Mingione, Di Meo (83′ Buonagura P.), Buonagura M., a disposizione: Bifulco, Basile, Fusco, Barone. All. Angelantonio Galluccio.

REAL CAPOSELE: Malanga, Russomanno L. (73′ Rosania A.), Rosania I. (86′ D’Alessio), Viviani, Lardieri, Napolillo, De Simone (77′ Aiello), Del Priore, Cuozzo (65′ Casale), Russomanno S., Cetrulo; a disposizione: Fasano, Proietto G., Proietto R., Megaro, Cibellis. All. Roberto Notaro.

ARBITRO: Gianfranco Buonocore della sezione di Nocera Inferiore

RETI: 25′ rig. Di Meo (C), 29′ Viviani (RC), 50′ Russomanno S. (RC), 71′ e 72′ Montagnolo (C)

NOTE – Ammoniti: Schibano, Pedalino, Di Meo, Mingione (C) Viviani, Casale, Napolillo (RC). Recupero: 2′ e 10′

I RISULTATI (SETTIMA GIORNATA): Abellinum Calcio-Mugnano del Cardinale 1-1; Atletico Castelranci-Civilis Candela 5-1; Casamarciano-Real Caposele 3-2; Felice Scandone-Polisportiva Bisaccese 2-0; Frigento Sturno-Rocca San Felice 3-1; Michele Amodeo Monteforte-Polisportiva Lorenzo Toriello 3-0; Union Baronia-Orsara di Puglia 1-5.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E: Casamarciano 18; Rocca San Felice 14; Real Caposele 13; Polisportiva Bisaccese 12 e Felice Scandone 12; Atletico Castelfranci 10; Civilis Candela e Polisportiva Lorenzo Toriello 9; Abellinum Calcio e Orsara di Puglia 8; Mugnano del Cardinale e Frigento Sturno 7; Union Baronia 5; Michele Amodeo Monteforte 4.

PROSSIMO TURNO (OTTAVA GIORNATA): Civilis Candela-Michele Amodeo Monteforte; Mugnano del Cardinale-Union Baronia; Orsara di Puglia-Frigento Sturno; Polisportiva Lorenzo Toriello-Casamarciano; Polisportiva Bisaccese-Abellinum Calcio; Real Caposele-Felice Scandone.