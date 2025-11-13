ERCOLANO (rgl) – Un viaggio nel cuore dell’antica Ercolano, tra pavimenti marmorei, decorazioni in stucco e sistemi di riscaldamento romani unici al mondo. Tornano le visite straordinarie alle Terme Suburbane, uno dei complessi termali romani meglio conservati, che per tre sabati consecutivi offriranno ai visitatori l’opportunità di esplorare un cantiere di restauro senza precedenti. Le aperture sono previste per sabato 15, 22 e 29 novembre 2025, con due turni giornalieri (10.30–11.30 e 11.30–12.30), ciascuno con un massimo di 10 partecipanti. Una formula pensata per garantire un’esperienza intima e immersiva, che consente di osservare da vicino sia le architetture straordinarie sia le attività di restauro in corso. Le Terme Suburbane, collocate tra la cinta muraria e l’antico arenile, furono originariamente costruite come bagno privato della famiglia dei Nonii Balbi, una delle più influenti di Ercolano, e successivamente aperte al pubblico. Il sito conserva elementi di incomparabile valore storico e artistico: pavimenti marmorei di pregio, pitture e stucchi originali, porte lignee rare e un sistema di riscaldamento “a samovar” delle piscine calde, unico al mondo per stato di conservazione. Un autentico scrigno della raffinata cultura termale romana e della vita sociale dell’epoca. L’iniziativa è resa possibile grazie a un progetto di restauro e valorizzazione, finanziato con fondi pubblici e realizzato in collaborazione con il Packard Humanities Institute, da quasi venticinque anni partner del Parco Archeologico di Ercolano nella tutela del sito. Il ricavato dei biglietti, al costo di 20 euro, contribuirà a sostenere ulteriori lavori di conservazione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, disponibile online sul sito del Parco Archeologico di Ercolano (https://ercolano.cultura.gov.it/) o tramite call center (+39 081 0106490). Biglietti e posti limitati rendono questa esperienza davvero imperdibile per tutti gli appassionati di storia, archeologia e bellezza senza tempo.