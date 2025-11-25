NOLA (rgl) – Un’anteprima nazionale, un evento unico e un appuntamento imperdibile per migliaia di fan: Gigi D’Alessio arriva al Vulcano Buono di Nola per presentare in esclusiva il suo nuovo album, “Nuje”. Il firmacopie ufficiale è in programma giovedì 27 novembre alle 22, in piazza Capri, trasformata per l’occasione in un grande palco di festa, musica e condivisione. Solo durante l’evento sarà possibile acquistare in anteprima il cd, che uscirà nel resto d’Italia il giorno successivo. Una scelta che rende l’appuntamento ancora più speciale, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere da vicino uno degli artisti più amati della scena pop italiana, pluripremiato e da sempre legato al suo pubblico. Le prevendite sono attive esclusivamente presso Euronics Vulcano Buono (Ingresso Positano – piano terra). Il giorno del firmacopie, a partire dalle 18, sarà possibile ritirare o acquistare il cd “Nuje” presso Euronics e ritirare il pass numerato all’Infopoint del Centro (Ingresso Ischia – Primo Piano). Cd e pass saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Per facilitare il pubblico, dalle 21 il discho potrà essere acquistato anche direttamente all’Infopoint. Per accogliere al meglio i partecipanti, l’area food di piazza Capri prolungherà l’apertura fino alle 24, rispetto al consueto orario delle 21. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti natalizi del Vulcano Buono e anticipa la giornata del Black Friday, che porterà sconti fino al 50% in numerosi punti vendita del centro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale vulcanobuono.it.