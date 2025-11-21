NAPOLI (alads – amda) La tutela delle persone fragili, tra chi convive con una disabilità certificata e chi affronta una malattia grave, cambia volto con l’arrivo della nuova Legge 106/2025, che si affianca – senza sostituirla – alla storica Legge 104 del 1992. Due norme nate in epoche diverse, con obiettivi differenti ma complementari: da un lato il sostegno globale alla persona con disabilità e al suo diritto all’inclusione; dall’altro, un intervento più mirato verso i lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti che chiedono tutele specifiche per conciliare cura e attività professionale.

LE LEGGE 104 – La Legge 104/1992, da oltre trent’anni, rappresenta la cornice di riferimento per chi vive una disabilità riconosciuta come “grave” da una commissione medica. Non si limita al mondo del lavoro, ma abbraccia la prevenzione, la riabilitazione, l’integrazione sociale, fino alle agevolazioni fiscali e agli incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul piano lavorativo resta fondamentale l’articolo 33, che riconosce ai lavoratori disabili – o ai loro familiari – tre giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore. A questi si aggiunge il congedo straordinario fino a due anni per l’assistenza, spesso decisivo nelle situazioni più complesse, durante il quale può essere riconosciuta la contribuzione figurativa. Un sostegno che, nel tempo, ha permesso a molte famiglie di conciliare lavoro e assistenza senza rinunciare del tutto alla sicurezza economica.

LA LEGGE 106 – La nuova Legge 106/2025, invece, interviene su un’altra fascia di fragilità: quella dei lavoratori affetti da malattie gravi con un’invalidità pari o superiore al 74%. La norma parte da una consapevolezza ormai condivisa: chi affronta terapie invasive, esami continui o periodi di ricovero necessita di strumenti flessibili che tengano conto della discontinuità della malattia. Per questo introduce un istituto inedito nel panorama italiano: un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, durante il quale il lavoratore conserva il posto. È una tutela forte, che però porta con sé un limite non secondario: il periodo non è retribuito e non produce contributi, se non tramite riscatto volontario. Un dettaglio che rischia di trasformarsi in un ostacolo per chi non dispone di risorse economiche sufficienti a coprire due anni senza stipendio. Accanto al congedo, la legge introduce dieci ore aggiuntive annue di permessi retribuiti per visite, terapie e accertamenti sanitari, estesi anche ai genitori di minori affetti dalle stesse patologie. Una misura pensata per sostenere concretamente chi deve affrontare cure continue, alleggerendo il peso delle assenze dal lavoro. La norma, inoltre, garantisce la priorità nell’accesso al lavoro agile al rientro dal congedo, riconoscendo il ruolo cruciale della flessibilità nelle situazioni di malattia.

IL CONFRONTO – Il confronto tra le due leggi mette in luce il diverso spirito che le anima: la 104 guarda alla persona nella sua interezza, alla sua inclusione sociale e lavorativa; la 106 risponde invece alle esigenze immediate e pratiche di chi vive una patologia grave. In molti casi, le due norme finiscono per integrarsi, offrendo un ventaglio di tutele più ampio rispetto al passato. Tuttavia, permangono criticità: la soglia del 74% di invalidità rischia di escludere chi vive condizioni comunque debilitanti, mentre la mancanza di retribuzione nei 24 mesi di congedo rappresenta un limite che potrebbe penalizzare proprio i lavoratori più in difficoltà. Nonostante questi nodi irrisolti, la Legge 106/2025 segna un passo avanti importante nel riconoscimento del diritto alla cura come parte integrante della vita lavorativa. In un Paese in cui – secondo i dati del Ministero del Lavoro – aumentano ogni anno le richieste di permessi legati a malattie gravi, la nuova normativa prova a costruire un sistema più vicino alle esigenze delle persone. (foto sito buonasera24.it)