NAPOLI (rgl) – Un grido, un tonfo nel pianerottolo e poi la corsa disperata verso la salvezza. È così che, nel quartiere Stella di Napoli, una donna di 33 anni è riuscita a sfuggire all’ennesima aggressione dell’ex compagno, poche ore dopo averlo denunciato. Un vicino, attirato dalle urla, è intervenuto in suo aiuto, permettendole di scappare e rifugiarsi nella vicina stazione dei carabinieri, dove i militari erano già allertati dal recente “codice rosso” attivato proprio per lei. Il suo ex, un 32enne straniero con problemi di alcol e già protagonista di episodi di violenza domestica, era tornato sotto casa in stato di ubriachezza, determinato a perseguitarla ancora una volta. La relazione tra i due, durata poco, era finita da tempo, ma per la donna le sofferenze non si erano mai concluse: quasi ogni sera lui si appostava nei pressi della sua abitazione, trasformandole la vita in un incubo. Dopo la denuncia sporta nella “stanza tutta per sé” della caserma Napoli Stella, la speranza di un po’ di tregua è durata appena qualche ora. Nella notte l’uomo ha tentato di nuovo di aggredirla, ma l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio. I militari lo hanno bloccato e arrestato per stalking e lesioni, trovandolo in evidente stato di ebbrezza. La donna, nonostante le ferite riportate in diverse parti del corpo, è stata medicata e non è in pericolo di vita. Il 32enne si trova ora in carcere,