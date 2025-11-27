CAPUA(rgl) – Un’auto scura che viaggia veloce tra Capua e la provincia casertana, un sospetto che cresce e un servizio mirato che si trasforma in un sequestro imponente di droga. È questo lo scenario che ha portato, nella serata di ieri, all’arresto di un cittadino straniero da parte della Squadra Mobile della Questura di Caserta, impegnata senza sosta nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente nel casertano e regolare sul territorio nazionale, è stato fermato dalla Polizia di Stato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish. Un risultato che arriva al termine di un’articolata attività informativa sviluppata dagli investigatori sul territorio di Capua. Nei giorni precedenti, infatti, la Mobile aveva raccolto informazioni su un’autovettura di colore scuro, guidata da un soggetto di nazionalità albanese, che sarebbe stata utilizzata per il trasporto di ingenti quantità di droga. Dopo aver predisposto un servizio di osservazione e controllo, gli agenti sono riusciti a intercettare proprio quel veicolo e a fermare il conducente, già noto per precedenti reati contro il patrimonio. Il controllo ha confermato i sospetti: nel bagagliaio erano nascosti circa 10 chili di stupefacente, suddivisi in 5 chili di hashish e 5 chili di marijuana, pronti per essere immessi sul mercato locale. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, concluse le formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.