MONTORO (rgl) – Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Solofra in un’attività commerciale di Montoro. I militari, nell’ambito dei controlli volti a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori, hanno individuato e sottoposto a sequestro 9.833 articoli di vario genere, privi dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Nel dettaglio, la merce sequestrata comprende articoli natalizi, utensili da ferramenta, prodotti di elettronica, cosmetici e oggettistica varia, tutti risultati non conformi alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti. Le etichette non riportavano le informazioni minime in lingua italiana, come previsto dal Codice del Consumo: mancavano infatti l’indicazione del produttore o importatore, le istruzioni per l’uso, le precauzioni, la destinazione d’uso e, in molti casi, anche il marchio CE, necessario per attestare la conformità agli standard dell’Unione Europea. Il responsabile dell’attività commerciale è stato verbalizzato e segnalato alla Camera di Commercio Irpinia Sannio per le violazioni agli del Codice del Consumo. Prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l’immissione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi e non tracciabili.