GRICIGNANO D’AVERSA (rgl) – Una vera e propria discarica di elettrodomestici in disuso, nascosta dietro un cancello con catena e lucchetto, è stata scoperta dai carabinieri tra Marcianise e Gricignano d’Aversa, nel Casertano. Nel fondo recintato, i militari hanno trovato decine di frigoriferi, lavatrici e condizionatori abbandonati sul terreno nudo, esposti alle intemperie e ormai invasi dalle erbacce. Dietro quell’ammasso di rifiuti si nascondeva un’attività abusiva di riparazione di elettrodomestici: il gestore, che smaltiva illegalmente gli apparecchi non riparabili, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri forestali di Marcianise e dai colleghi della stazione di Gricignano d’Aversa. L’operazione congiunta dei militari ha permesso di scoprire 47 frigoriferi non bonificati, 8 lavatrici, 3 congelatori, 8 motori di condizionatori e vari rifiuti ingombranti, tutti accumulati direttamente sul terreno. Molti di questi apparecchi contenevano gas fluorurati (F-gas), sostanze altamente nocive per l’ambiente e la salute, la cui dispersione in atmosfera è vietata dalla normativa europea. All’interno dell’area, i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche l’autovettura del trasgressore con la scritta pubblicitaria dell’attività abusiva e ulteriori rifiuti stoccati nel garage di sua disponibilità. L’uomo, colto sul fatto, è stato arrestato per gestione illecita e smaltimento abusivo di rifiuti pericolosi, mentre l’intera area, insieme al materiale rinvenuto, è stata sottoposta a sequestro.