CASTEL VOLTURNO (rgl) – Una mattinata di controlli ordinari a Castel Volturno si è trasformata in un caso sorprendente per i carabinieri della locale tenenza. Durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga, documenti falsi e persino un distintivo di polizia contraffatto. Il giovane è stato fermato in viale Livenza per un controllo di routine. Il comportamento sospetto e il rinvenimento di una modesta quantità di droga hanno indotto i varabinieri a procedere a una perquisizione approfondita, che ha riguardato la sua abitazione e un veicolo in uso al ragazzo. Nell’appartamento, i militari hanno rinvenuto una placca metallica con la dicitura “Polizia Municipale” e un tesserino di servizio della Polizia Mortuaria intestato a un’altra persona, risultati rubati, oltre a una banconota falsa da 50 euro e quasi 85 grammi di marijuana suddivisa tra barattoli e sigarette artigianali. Durante il controllo della Mercedes con targa inglese in uso al 19enne, sono stati scoperti una patente e un permesso di soggiorno britannici falsificati, riportanti dati di un’altra persona ma con la foto del giovane. Tutto il materiale è stato sequestrato e il ragazzo denunciato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, falsità materiale commessa da privato, possesso di documenti falsi, possesso di segni distintivi contraffatti e ricettazione. La sostanza stupefacente, destinata all’uso personale, ha comportato anche la segnalazione amministrativa alla Prefettura.