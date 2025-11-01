Droga e coltelli: due fogli di via e 4 persone nei guai nel Baianese

BAIANO (rgl) – Un’Irpinia sempre più presidiata dai carabinieri del comando provinciale di Avellino che in questi giorni hanno intensificato le attività di controllo del territorio per garantire sicurezza, prevenire i reati e intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

Dalle strade dei piccoli centri del Mandamento Baianese ai comuni dell’Alta Irpinia, le pattuglie dell’Arma hanno messo in campo un dispositivo di sorveglianza capillare, fatto di posti di blocco, perquisizioni e verifiche mirate nei confronti di persone e veicoli sospetti.

AVELLA: DUE GIOVANI NAPOLETANI ALLONTANATI – Nel corso dei controlli effettuati dai militari della compagnia di Baiano, due giovani – un ventenne e un ventottenne, entrambi della provincia di Napoli – sono stati fermati ad Avella. Alla richiesta di spiegazioni sulla loro presenza in zona, i due non hanno fornito alcuna motivazione credibile. Per questo, i carabinieri li hanno proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, misura di prevenzione che vieta loro di tornare nel comune per un determinato periodo di tempo.

DROGHE LEGGERE E COLTELLI: SEGNALAZIONI E DENUNCE – Parallelamente, l’attenzione dell’Arma resta alta sul fronte dello spaccio di stupefacenti. Un 42enne di Baiano e un 50enne di Contrada sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish durante le perquisizioni. Sempre nell’ambito dei controlli, un 20enne di Napoli è stato denunciato per guida senza patente, mai conseguita. Due uomini del Mandamento Baianese, invece, sono finiti nei guai per porto ingiustificato di armi bianche: i carabinieri li hanno sorpresi in strada con due coltelli di cui non hanno saputo giustificare il possesso.