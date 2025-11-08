ROMA (rgl) – Si è spento oggi, all’età di 69 anni, Giuseppe “Beppe” Vessicchio, uno dei volti e dei nomi più amati della musica italiana. Il maestro è morto all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove era ricoverato in rianimazione per una polmonite interstiziale che nelle ultime ore aveva avuto un decorso inarrestabile. A darne notizia è stata la stessa struttura sanitaria, precisando che il musicista “ha avuto complicanze severe”. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo in questo momento di dolore, annunciando che i funerali si svolgeranno in forma privata. Compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore tra i più riconoscibili del panorama italiano, Beppe Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo 1956. Figura carismatica e gentile, con la sua barba inconfondibile e il suo sorriso pacato, è diventato negli anni un simbolo di eleganza e cultura musicale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Zucchero, Ornella Vanoni e molti altri, firmando arrangiamenti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Amatissimo dal pubblico del Festival di Sanremo, dove la sua presenza sul podio era sinonimo di qualità e passione, Vessicchio ha vinto quattro edizioni come direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel (“Sentimento”), nel 2003 con Alexia (“Per dire di no”), nel 2010 con Valerio Scanu (“Per tutte le volte che”) e nel 2011 con Roberto Vecchioni (“Chiamami ancora amore”). La sua arte ha superato i confini del teatro e della televisione: ha diretto un’orchestra al Cremlino per un omaggio a John Lennon, ha guidato il progetto “Rockin’1000”, la più grande rock band del mondo, e per anni ha insegnato musica e arrangiamento nel talent “Amici” di Maria De Filippi, dove era diventato un punto di riferimento per generazioni di giovani artisti. Da marzo 2026 avrebbe dovuto partire con il tour teatrale “Ecco che incontro l’anima”, insieme a Ron, per la loro prima collaborazione dal vivo.