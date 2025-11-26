NAPOLI – AVELLINO (rgl) – Un sistema sofisticato, una rete di prestanome e professionisti, e una montagna di crediti fittizi: così è stato smascherato uno dei più grandi raggiri legati ai bonus edilizi. Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza ha eseguito 14 misure cautelari tra Napoli e Avellino, su disposizione del gip del Tribunale di Avellino, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Quattro persone sono finite in carcere, sette agli arresti domiciliari, mentre per altri tre sono scattate misure interdittive e obblighi di dimora. L’accusa è pesante: associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta, un colossale meccanismo fraudolento legato agli ecobonus, con lavori mai eseguiti o riferiti a immobili inesistenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, grazie anche alla collaborazione con il Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, il gruppo avrebbe simulato interventi di riqualificazione energetica, generando una spesa fittizia pari a oltre 2,7 miliardi di euro, da cui sono scaturiti crediti fiscali falsi per 1,65 miliardi. Di questi, 90 milioni sono stati ceduti a terzi, che li hanno usati per compensare debiti tributari per un totale di 17,5 milioni di euro. Le anomalie riscontrate sono molteplici: cessioni frammentate, ruoli intercambiabili tra cedenti e cessionari, fatture incoerenti, esecutori senza profilo fiscale, dati catastali inventati e persino il coinvolgimento di soggetti deceduti o senza fissa dimora. Già nel marzo 2023 era stato disposto un primo sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato. A settembre 2025, un secondo decreto ha portato al sequestro di 13,7 milioni di euro, rintracciati su conti correnti italiani ed esteri. L’operazione è frutto di un protocollo operativo tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, volto a contrastare l’indebito accesso alle agevolazioni fiscali e a tutelare l’integrità dei fondi pubblici, nazionali ed europei. Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, ha firmato il comunicato ufficiale, sottolineando la gravità del fenomeno e la necessità di vigilanza costante su strumenti di incentivazione che, se abusati, rischiano di trasformarsi in veicoli di frode sistemica.