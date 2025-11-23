NAPOLI (rgl) – La prima giornata di voto per le regionali in Campania si chiude con un significativo calo dell’affluenza. I votanti rilevati alle 23, nelle 5.825 di tutto il territorio regionali, sono stati il 32,24% degli aventi diritto. Alla stessa ora della domenica, nelle regionali del 2020, aveva votato il 38,91%. I seggi riapriranno alle 7 di lunedì per chiudere definitivamente alle 15. Al termine delle operazione di sezione al via lo scrutinio.
CAIVANO E SANTA MARIA LA CARITA’ SU, CAPRI AL MINIMO – Il comune con la maggiore affluenza è Caivano, dove però ci sono anche le Comunali, con il 49,111 seguito da Santa Maria la Carità, dove ha votato il 44,53% degli aventi diritto, superando anche il dato precedente (44,48%). Seguono Liveri con il 43,92%, Brusciano con il 41,75%, e Pimonte con il 41,09%, tutti sopra la soglia del 40%, segnalando una partecipazione particolarmente attiva. All’estremo opposto, il comune con la minore affluenza è Capri con il 19,30%, poi c’è Massa Lubrense, dove ha votato il 20,51% degli elettori, in netto calo rispetto al 41,84% della precedente tornata. Seguono Anacapri con il 21,61%, Barano d’Ischia con il 22,96%, e Serrara Fontana con il 23,13%, evidenziando una partecipazione molto contenuta, soprattutto nei comuni dell’area insulare. Nel capoluogo, Napoli, l’affluenza si è attestata al 30,03%, leggermente inferiore rispetto al 32,64% del precedente appuntamento elettorale. Anche altri grandi centri come Giugliano in Campania (28,25%), Torre del Greco (26,78%) e Pozzuoli (29,89%) mostrano una partecipazione sotto la media provinciale. Diversi comuni dell’hinterland napoletano hanno invece registrato affluenze superiori al 35%, tra cui Pomigliano d’Arco (38,56%), Frattamaggiore (39,78%), Saviano (39,02%), Sant’Antonio Abate (39,20%) e Striano (38,42%), segnalando una mobilitazione più intensa.
|COMUNE
|Sezioni
|% ore 23
|Prec. ore 23
|2.896 su 2.896
|32,24
|38,85
|ACERRA
|56 su 56
|41,24
|42,23
|AFRAGOLA
|54 su 54
|31,1
|33,23
|AGEROLA
|8 su 8
|40,6
|36,77
|ANACAPRI
|7 su 7
|21,61
|25,49
|ARZANO
|32 su 32
|28,61
|33,81
|BACOLI
|26 su 26
|29,49
|31,06
|BARANO D’ISCHIA
|10 su 10
|22,96
|29,28
|BOSCOREALE
|29 su 29
|31,41
|36,55
|BOSCOTRECASE
|12 su 12
|30,15
|38,3
|BRUSCIANO
|14 su 14
|41,75
|43,27
|CAIVANO
|31 su 31
|49,11
|48,92
|CALVIZZANO
|10 su 10
|34,68
|52,74
|CAMPOSANO
|5 su 5
|36,23
|45,01
|CAPRI
|7 su 7
|19,3
|28,08
|CARBONARA DI NOLA
|2 su 2
|37,58
|41,78
|CARDITO
|18 su 18
|37,68
|50,97
|CASALNUOVO DI NAPOLI
|42 su 42
|37
|53,17
|CASAMARCIANO
|3 su 3
|30,46
|57,13
|CASAMICCIOLA TERME
|6 su 6
|31,34
|37,01
|CASANDRINO
|12 su 12
|36,58
|49,77
|CASAVATORE
|21 su 21
|33,68
|46,57
|CASOLA DI NAPOLI
|3 su 3
|39
|36,89
|CASORIA
|72 su 72
|30,04
|33,1
|CASTELLAMMARE DI STABIA
|65 su 65
|29,97
|33,88
|CASTELLO DI CISTERNA
|6 su 6
|37,79
|39,61
|CERCOLA
|18 su 18
|34,96
|42,33
|CICCIANO
|13 su 13
|35,92
|40,94
|CIMITILE
|7 su 7
|34,41
|41,75
|COMIZIANO
|3 su 3
|33,8
|43,75
|CRISPANO
|13 su 13
|35,56
|42,83
|ERCOLANO
|47 su 47
|34,72
|49,62
|FORIO
|17 su 17
|26,65
|33,29
|FRATTAMAGGIORE
|35 su 35
|39,78
|59,9
|FRATTAMINORE
|14 su 14
|37,13
|42,77
|GIUGLIANO IN CAMPANIA
|100 su 100
|28,25
|46,15
|GRAGNANO
|27 su 27
|34,98
|36,85
|GRUMO NEVANO
|15 su 15
|32,3
|51,09
|ISCHIA
|18 su 18
|29,88
|34,44
|LACCO AMENO
|4 su 4
|30,76
|58,93
|LETTERE
|6 su 6
|38,54
|38,39
|LIVERI
|2 su 2
|43,92
|47,79
|MARANO DI NAPOLI
|50 su 50
|30,18
|34,43
|MARIGLIANELLA
|7 su 7
|37,77
|57,84
|MARIGLIANO
|24 su 24
|36,45
|52,57
|MASSA DI SOMMA
|5 su 5
|35,74
|42,48
|MASSA LUBRENSE
|13 su 13
|20,51
|41,84
|MELITO DI NAPOLI
|38 su 38
|28,52
|37,24
|META
|7 su 7
|31,2
|39,22
|MONTE DI PROCIDA
|13 su 13
|24,1
|48,85
|MUGNANO DI NAPOLI
|32 su 32
|34,15
|51,4
|NAPOLI
|883 su 883
|30,03
|32,64
|NOLA
|38 su 38
|34,43
|43,19
|OTTAVIANO
|23 su 23
|34,14
|39,86
|PALMA CAMPANIA
|13 su 13
|35,47
|41,44
|PIANO DI SORRENTO
|13 su 13
|28,92
|33,67
|PIMONTE
|5 su 5
|41,09
|39,64
|POGGIOMARINO
|17 su 17
|32,31
|52,68
|POLLENA TROCCHIA
|12 su 12
|37,85
|43,28
|POMIGLIANO D’ARCO
|40 su 40
|38,56
|57,18
|POMPEI
|24 su 24
|35,04
|53,73
|PORTICI
|63 su 63
|36,66
|36,21
|POZZUOLI
|70 su 70
|29,89
|33,12
|PROCIDA
|12 su 12
|34,52
|57,74
|QUALIANO
|21 su 21
|34,41
|38,83
|QUARTO
|35 su 35
|33,73
|36,98
|ROCCARAINOLA
|7 su 7
|36
|41,14
|SAN GENNARO VESUVIANO
|11 su 11
|35,99
|49,57
|SAN GIORGIO A CREMANO
|54 su 54
|37,15
|49,67
|SAN GIUSEPPE VESUVIANO
|28 su 28
|36,57
|38,77
|SAN PAOLO BEL SITO
|3 su 3
|37,44
|64,89
|SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
|10 su 10
|38,95
|40,7
|SAN VITALIANO
|6 su 6
|32,92
|44,86
|SANT’AGNELLO
|8 su 8
|29,95
|35,16
|SANT’ANASTASIA
|29 su 29
|34,94
|53,26
|SANT’ANTIMO
|30 su 30
|31,12
|36,31
|SANT’ANTONIO ABATE
|15 su 15
|39,2
|39,99
|SANTA MARIA LA CARITA’
|9 su 9
|44,53
|44,48
|SAVIANO
|16 su 16
|39,02
|53,37
|SCISCIANO
|6 su 6
|40,23
|44,84
|SERRARA FONTANA
|3 su 3
|23,13
|28,51
|SOMMA VESUVIANA
|31 su 31
|38,06
|42,32
|SORRENTO
|19 su 19
|24,49
|47,43
|STRIANO
|7 su 7
|38,42
|42,06
|TERZIGNO
|17 su 17
|38,25
|54,36
|TORRE ANNUNZIATA
|52 su 52
|28,53
|36,39
|TORRE DEL GRECO
|106 su 106
|26,78
|32,83
|TRECASE
|10 su 10
|32,6
|37,77
|TUFINO
|3 su 3
|35,08
|39,7
|VICO EQUENSE
|19 su 19
|35,25
|38,11
|VILLARICCA
|25 su 25
|33,71
|38,54
|VISCIANO
|4 su 4
|40,8
|40
|VOLLA
|20 su 20
|28,76
|38,84