NAPOLI (rgl) – La prima giornata di voto per le regionali in Campania si chiude con un significativo calo dell’affluenza. I votanti rilevati alle 23, nelle 5.825 di tutto il territorio regionali, sono stati il 32,24% degli aventi diritto. Alla stessa ora della domenica, nelle regionali del 2020, aveva votato il 38,91%. I seggi riapriranno alle 7 di lunedì per chiudere definitivamente alle 15. Al termine delle operazione di sezione al via lo scrutinio.

CAIVANO E SANTA MARIA LA CARITA’ SU, CAPRI AL MINIMO – Il comune con la maggiore affluenza è Caivano, dove però ci sono anche le Comunali, con il 49,111 seguito da Santa Maria la Carità, dove ha votato il 44,53% degli aventi diritto, superando anche il dato precedente (44,48%). Seguono Liveri con il 43,92%, Brusciano con il 41,75%, e Pimonte con il 41,09%, tutti sopra la soglia del 40%, segnalando una partecipazione particolarmente attiva. All’estremo opposto, il comune con la minore affluenza è Capri con il 19,30%, poi c’è Massa Lubrense, dove ha votato il 20,51% degli elettori, in netto calo rispetto al 41,84% della precedente tornata. Seguono Anacapri con il 21,61%, Barano d’Ischia con il 22,96%, e Serrara Fontana con il 23,13%, evidenziando una partecipazione molto contenuta, soprattutto nei comuni dell’area insulare. Nel capoluogo, Napoli, l’affluenza si è attestata al 30,03%, leggermente inferiore rispetto al 32,64% del precedente appuntamento elettorale. Anche altri grandi centri come Giugliano in Campania (28,25%), Torre del Greco (26,78%) e Pozzuoli (29,89%) mostrano una partecipazione sotto la media provinciale. Diversi comuni dell’hinterland napoletano hanno invece registrato affluenze superiori al 35%, tra cui Pomigliano d’Arco (38,56%), Frattamaggiore (39,78%), Saviano (39,02%), Sant’Antonio Abate (39,20%) e Striano (38,42%), segnalando una mobilitazione più intensa.

COMUNE Sezioni % ore 23 Prec. ore 23
2.896 su 2.896 32,24 38,85
ACERRA 56 su 56 41,24 42,23
AFRAGOLA 54 su 54 31,1 33,23
AGEROLA 8 su 8 40,6 36,77
ANACAPRI 7 su 7 21,61 25,49
ARZANO 32 su 32 28,61 33,81
BACOLI 26 su 26 29,49 31,06
BARANO D’ISCHIA 10 su 10 22,96 29,28
BOSCOREALE 29 su 29 31,41 36,55
BOSCOTRECASE 12 su 12 30,15 38,3
BRUSCIANO 14 su 14 41,75 43,27
CAIVANO 31 su 31 49,11 48,92
CALVIZZANO 10 su 10 34,68 52,74
CAMPOSANO 5 su 5 36,23 45,01
CAPRI 7 su 7 19,3 28,08
CARBONARA DI NOLA 2 su 2 37,58 41,78
CARDITO 18 su 18 37,68 50,97
CASALNUOVO DI NAPOLI 42 su 42 37 53,17
CASAMARCIANO 3 su 3 30,46 57,13
CASAMICCIOLA TERME 6 su 6 31,34 37,01
CASANDRINO 12 su 12 36,58 49,77
CASAVATORE 21 su 21 33,68 46,57
CASOLA DI NAPOLI 3 su 3 39 36,89
CASORIA 72 su 72 30,04 33,1
CASTELLAMMARE DI STABIA 65 su 65 29,97 33,88
CASTELLO DI CISTERNA 6 su 6 37,79 39,61
CERCOLA 18 su 18 34,96 42,33
CICCIANO 13 su 13 35,92 40,94
CIMITILE 7 su 7 34,41 41,75
COMIZIANO 3 su 3 33,8 43,75
CRISPANO 13 su 13 35,56 42,83
ERCOLANO 47 su 47 34,72 49,62
FORIO 17 su 17 26,65 33,29
FRATTAMAGGIORE 35 su 35 39,78 59,9
FRATTAMINORE 14 su 14 37,13 42,77
GIUGLIANO IN CAMPANIA 100 su 100 28,25 46,15
GRAGNANO 27 su 27 34,98 36,85
GRUMO NEVANO 15 su 15 32,3 51,09
ISCHIA 18 su 18 29,88 34,44
LACCO AMENO 4 su 4 30,76 58,93
LETTERE 6 su 6 38,54 38,39
LIVERI 2 su 2 43,92 47,79
MARANO DI NAPOLI 50 su 50 30,18 34,43
MARIGLIANELLA 7 su 7 37,77 57,84
MARIGLIANO 24 su 24 36,45 52,57
MASSA DI SOMMA 5 su 5 35,74 42,48
MASSA LUBRENSE 13 su 13 20,51 41,84
MELITO DI NAPOLI 38 su 38 28,52 37,24
META 7 su 7 31,2 39,22
MONTE DI PROCIDA 13 su 13 24,1 48,85
MUGNANO DI NAPOLI 32 su 32 34,15 51,4
NAPOLI 883 su 883 30,03 32,64
NOLA 38 su 38 34,43 43,19
OTTAVIANO 23 su 23 34,14 39,86
PALMA CAMPANIA 13 su 13 35,47 41,44
PIANO DI SORRENTO 13 su 13 28,92 33,67
PIMONTE 5 su 5 41,09 39,64
POGGIOMARINO 17 su 17 32,31 52,68
POLLENA TROCCHIA 12 su 12 37,85 43,28
POMIGLIANO D’ARCO 40 su 40 38,56 57,18
POMPEI 24 su 24 35,04 53,73
PORTICI 63 su 63 36,66 36,21
POZZUOLI 70 su 70 29,89 33,12
PROCIDA 12 su 12 34,52 57,74
QUALIANO 21 su 21 34,41 38,83
QUARTO 35 su 35 33,73 36,98
ROCCARAINOLA 7 su 7 36 41,14
SAN GENNARO VESUVIANO 11 su 11 35,99 49,57
SAN GIORGIO A CREMANO 54 su 54 37,15 49,67
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 28 su 28 36,57 38,77
SAN PAOLO BEL SITO 3 su 3 37,44 64,89
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 10 su 10 38,95 40,7
SAN VITALIANO 6 su 6 32,92 44,86
SANT’AGNELLO 8 su 8 29,95 35,16
SANT’ANASTASIA 29 su 29 34,94 53,26
SANT’ANTIMO 30 su 30 31,12 36,31
SANT’ANTONIO ABATE 15 su 15 39,2 39,99
SANTA MARIA LA CARITA’ 9 su 9 44,53 44,48
SAVIANO 16 su 16 39,02 53,37
SCISCIANO 6 su 6 40,23 44,84
SERRARA FONTANA 3 su 3 23,13 28,51
SOMMA VESUVIANA 31 su 31 38,06 42,32
SORRENTO 19 su 19 24,49 47,43
STRIANO 7 su 7 38,42 42,06
TERZIGNO 17 su 17 38,25 54,36
TORRE ANNUNZIATA 52 su 52 28,53 36,39
TORRE DEL GRECO 106 su 106 26,78 32,83
TRECASE 10 su 10 32,6 37,77
TUFINO 3 su 3 35,08 39,7
VICO EQUENSE 19 su 19 35,25 38,11
VILLARICCA 25 su 25 33,71 38,54
VISCIANO 4 su 4 40,8 40
VOLLA 20 su 20 28,76 38,84

 

 

