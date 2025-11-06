NOLA (regiol) – Momenti di preoccupazione e paura questa sera nella frazione Piazzolla di Nola, dove un’esplosione ha scosso la quiete al civico 147 di via Castellammare. A provocare la deflagrazione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata un’eccessiva pressione all’interno di una conduttura, che ha causato un violento rilascio di gas e il conseguente cedimento di una parete dell’abitazione. All’interno dell’appartamento si trovava una 68enne, residente nello stabile, che ha vissuto momenti di grande paura. La donna è riuscita a uscire di casa autonomamente, riportando solo lievi bruciature ai capelli, ed è stata trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Non si registrano altre persone coinvolte né feriti gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’esplosione non ha provocato crolli strutturali, ma una porzione di muro è caduta sulla strada, senza tuttavia causare danni a persone o veicoli in transito. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise e verificare l’integrità dell’impianto.