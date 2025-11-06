CASERTA (rgl) – Un’operazione delicata e ad alta complessità quella portata a termine ieri dalla Polizia di Stato di Caserta che ha eseguito il rimpatrio di un cittadino nigeriano destinatario di un provvedimento di espulsione giudiziaria. L’uomo, detenuto presso la casa di reclusione di Aversa, era stato condannato per una serie di reati — tra cui furto, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale — in seguito a un cumulo di pene disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Il provvedimento, firmato dal Tribunale partenopeo, è stato attuato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta, che ha coordinato ogni fase del trasferimento con grande attenzione alle condizioni del soggetto, affetto da gravi disturbi psichici. Per garantire la sicurezza e il rispetto della persona, la Questura ha disposto l’intervento di personale di Polizia altamente specializzato, formato in tecniche operative e di difesa personale, messo a disposizione dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. L’uomo è stato infine accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto verso la Nigeria, il suo paese d’origine.