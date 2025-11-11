ORTA DI ATELLA (rgl) – Un’area industriale dismessa trasformata in una vera e propria discarica di rifiuti pericolosi e speciali. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Marcianise e del Nucleo Carabinieri Forestale, al termine di un’attività di controllo ambientale condotta nel territorio di Orta di Atella. Nel pomeriggio di lunedì 10 novembre 2025, i militari hanno individuato un fondo di circa 1.500 metri quadrati in via Rodari, dove erano stati accumulati oltre 200 tonnellate di rifiuti, equivalenti a circa 450 metri cubi di materiali di varia natura. Tra i cumuli – ammassati senza alcuna misura di sicurezza – figuravano guaina bituminosa, plastiche, vetro, macchinari in disuso, oli esausti e residui industriali, molti dei quali classificati come rifiuti speciali pericolosi. L’area, riconducibile a un’attività produttiva ormai inattiva, è stata sottoposta a sequestro penale insieme ai materiali stoccati. Le successive verifiche hanno permesso di identificare i presunti responsabili: un uomo e una donna residenti a Frattaminore, collegati alla gestione della struttura. La donna, intestataria formale dell’impresa, è stata anche sanzionata per circa 4.200 euro per omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e per violazioni amministrative legate alla mancata comunicazione dei flussi di smaltimento previsti dalla normativa ambientale. I due sono stati denunciati in stato di libertà per gestione non autorizzata e messa in riserva illecita di rifiuti.