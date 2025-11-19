SALERNO (rgl) – Un vortice di debiti, contabilità manipolate e farmaci movimentati in quantità enormi ben oltre ogni logica commerciale. È il quadro emerso dalla complessa indagine della Guardia di Finanza di Salerno che, su delega della Procura di Vallo della Lucania, ha portato all’esecuzione di tre arresti domiciliari nei confronti di altrettanti imprenditori del settore farmaceutico, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri della compagnia di Vallo della Lucania, i tre indagati avrebbero gestito di fatto – e in un caso anche formalmente – una società di distribuzione all’ingrosso di medicinali, conducendola al dissesto attraverso una serie di operazioni dolose. Il passivo accumulato, tra debiti verso l’Erario e fornitori, supera i quattro milioni di euro. Gli investigatori hanno accertato una contabilità opaca e inattendibile, tenuta in violazione dei più elementari principi di trasparenza. Tra le irregolarità più gravi spicca la distrazione di rimanenze di magazzino per un valore non inferiore a quattro milioni di euro: farmaci acquistati in quantità sproporzionate rispetto al reale fabbisogno dell’azienda e poi rivenduti – senza autorizzazioni – ad altre farmacie e parafarmacie riconducibili agli stessi imprenditori. In moltissimi casi, evidenziano gli inquirenti, le forniture non venivano neppure pagate. Non solo. Uno degli indagati, poco prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, avrebbe disposto bonifici diretti dal conto societario verso il proprio conto personale, aggravando ulteriormente il dissesto.