NAPOLI (rgl) – Un neonato di appena tredici giorni, febbre altissima e il respiro sempre più affannoso. Poi l’incoscienza, la corsa contro il tempo e la paura di una tragedia imminente. È il drammatico scenario vissuto giovedì scorso a Napoli, quando una giovane coppia ha chiesto aiuto disperato alla polizia per salvare la vita del proprio bambino. A rispondere alla chiamata sono stati Francesco e Daniele, due agenti del commissariato Montecalvario, che hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Il piccolo, privo di sensi e con evidenti difficoltà respiratorie, non avrebbe avuto il tempo di attendere un’ambulanza. Gli agenti hanno quindi preso una decisione fulminea: scortare l’auto dei genitori fino all’ospedale Santobono, dove il personale sanitario era già stato preallertato. La corsa è stata rapida e silenziosa, accompagnata dall’ansia dei genitori e dalla tensione degli agenti, consapevoli che ogni secondo poteva essere quello decisivo. Una volta arrivati in ospedale, il neonato è stato immediatamente affidato ai medici, che lo hanno rianimato e stabilizzato, riportandolo gradualmente a condizioni di sicurezza. Un intervento provvidenziale, quello degli agenti, che ha permesso al piccolo di ricevere in tempo le cure salvavita.