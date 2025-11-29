MONTERCORVINO PUGLIANO (rgl) – Un furgone carico di materiale esplosivo, un controllo stradale di routine e un sequestro che ha richiesto l’intervento degli artificieri: così si è conclusa la notte a Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno arrestato Antonello P. e Alberto F., accusati di detenzione illegale di esplosivi e artifici pirotecnici. I due sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale e, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di circa 120 chilogrammi di artifizi pirotecnici non convenzionali. La quantità e la tipologia del materiale sequestrato hanno reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Salerno, che ha provveduto alla messa in sicurezza degli esplosivi.