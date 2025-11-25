ARIANO IRPINO (rgl) – Un controllo di routine, un’intuizione decisiva e un bottino che non lascia dubbi. È così che, ad Ariano Irpino, i poliziotti del commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza hanno scoperto un colpo in un centro commerciale, arrestando due uomini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 37 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora sul territorio italiano. L’operazione è scattata quando gli agenti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura sospetta condotta dal 37enne. Sin dai primi istanti qualcosa non convinceva la pattuglia, e la perquisizione dell’abitacolo ha confermato ogni dubbio: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti un MacBook Air 13 pollici, tre telefoni cellulari, due tagliacapelli e un regolabarba, tutto materiale risultato di provenienza furtiva. Non solo. Nel veicolo erano presenti anche oggetti atti ad offendere e arnesi da scasso, strumenti tipici delle incursioni mirate ai danni di abitazioni e attività commerciali. Il materiale è stato immediatamente sequestrato. La rapida attività investigativa seguita al fermo ha permesso di identificare anche il complice, un 31enne connazionale, coinvolto a pieno titolo nel furto. Entrambi sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad offendere, con la Procura immediatamente informata dell’accaduto. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione dei due arrestati presso la casa circondariale di Ariano Irpino. Nella giornata di ieri, il gip del tribunale di Benevento ha convalidato l’arresto. La refurtiva è stata sequestrata e successivamente restituita al legittimo proprietario.