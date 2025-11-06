ARIANO IRPINO (rgl) – Sembrava un normale controllo su strada, ma gli agenti del commissariato di Ariano Irpino si sono trovati di fronte a un piccolo arsenale: pistole prive di tappo rosso, coltelli, manette e perfino una balestra. È finito così nei guai un 41enne della provincia di Benevento, denunciato per porto e detenzione abusiva di armi e omessa denuncia. Durante le festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, la Polizia di Stato aveva intensificato i controlli per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire sicurezza sulle strade dell’Irpinia. Nel corso di uno di questi servizi, gli agenti hanno fermato l’uomo alla guida della sua auto, rinvenendo nell’abitacolo due repliche di armi comuni da sparo, una calibro 9 con colpo in canna e caricatore rifornito di sei cartucce, e una calibro 22, entrambe prive di tappo rosso. Accanto, anche due coltelli e un paio di manette senza marchio di fabbricazione. Il 41enne non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sul possesso del materiale, e così i poliziotti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, dove sono state trovate tre repliche di pistole antiche, un fucile monocanna, una sciabola e una balestra. Tutte le armi sono state sequestrate. Nel complesso, l’operazione di controllo straordinario del territorio ha portato all’identificazione di 168 persone (di cui 32 con precedenti), 130 veicoli controllati e 9 soggetti sottoposti ad obblighi di legge verificati.