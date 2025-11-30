domenica, Novembre 30, 2025
ALIFE (rgl) – Le sirene nella notte hanno squarciato il silenzio di Alife, dove un improvviso incendio ha illuminato il cielo sopra via Volturno trasformando un tranquilla serata in un’emergenza. Erano circa le 23:45 quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono stati chiamati a intervenire per un rogo divampato all’interno di un fienile. In pochi minuti, sul posto sono arrivati la squadra del distaccamento di Piedimonte Matese e un’autobotte proveniente dalla sede centrale del comando. Le fiamme, già alte e ben visibili, stavano divorando una quarantina di rotoballe di fieno stipate in un capannone di circa 600 metri quadrati, minacciando di estendersi alle strutture circostanti. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato, i pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio, portandolo rapidamente sotto controllo e impedendo che il fuoco potesse provocare danni ben più gravi. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate nel mettere in sicurezza l’area e nel bonificare il materiale ancora incandescente. Non si registrano feriti, resta invece l’ingente quantità di fieno andata distrutta, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

 

