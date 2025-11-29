RUVIANO (rgl) – Una telefonata minacciosa, la paura di perdere la figlia e la richiesta di soldi: una mattina ordinaria a Ruviano, nel Casertano, stava per trasformarsi in un incubo per una donna di 83 anni. Per sua fortuna, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che il piano di un truffatore si concretizzasse. I militari della stazione locale, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un uomo di 45 anni proveniente dal napoletano, già noto alle forze dell’ordine, mentre si aggirava per le stradine del centro a bordo di una Citroën C3. L’uomo, fingendosi un avvocato, aveva convinto la vittima che sua figlia era coinvolta in un grave incidente e che, se non avesse obbedito, sarebbe stata arrestata. Il truffatore pretendeva 6.000 euro o preziosi oggetti in oro. Grazie alla prontezza dei militari dell’Arma, il 45enne è stato fermato prima di completare la truffa. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno ascoltato la telefonata ricevuta dal truffatore da un complice, nella quale si faceva esplicito riferimento alla richiesta di denaro e preziosi. L’uomo è stato condotto in caserma e denunciato in stato di libertà per tentata truffa aggravata, mentre le indagini proseguono per identificare il complice. L’anziana, rassicurata dai militari, ha potuto raccontare l’intera vicenda, sollevata per l’intervento tempestivo che le ha evitato un grave danno economico e psicologico.