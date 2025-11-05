SAN MARTINO VALLE CAUDINA (rgl) – Finti clienti nei supermercati, ma il carrello resta vuoto e l’auto piena di refurtiva. È finita così la corsa di quattro persone – due uomini e due donne di origine rumena . arrestate ieri sera dai carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina per furto aggravato continuato in concorso. I quattro, domiciliati nel Napoletano in un campo nomadi e già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, avevano messo a punto un piano semplice ma collaudato: fingersi clienti, aggirarsi tra gli scaffali simulando una normale spesa, e poi uscire senza passare dalle casse con borse e abiti imbottiti di merce. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver colpito più punti vendita della zona, si sono allontanati a bordo di un’auto pensando di averla fatta franca. Ad attenderli all’uscita di un supermercato, però, c’erano i carabinieri, che hanno fermato il veicolo per un controllo. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto numerosi generi alimentari ancora etichettati, per un valore complessivo di circa 1.500 euro, riconosciuti come refurtiva dai direttori dei supermercati coinvolti. Per i quattro è scattato l’arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tre di loro sono stati associati alla casa circondariale di Bellizzi Irpino, mentre una delle donne — madre di un minore — è stata posta agli arresti domiciliari presso il campo nomadi dove risiede. L’autovettura utilizzata per i furti è stata sequestrata perché priva di copertura assicurativa, mentre la merce recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.