MARINA DI CAMEROTA (rgl) – Fingendosi parenti in difficoltà o impiegati delle Poste, avrebbero convinto due donne anziane a consegnare oro e denaro per “salvare” presunti familiari da pericoli imminenti. È questo lo schema truffaldino ricostruito dai carabinieri della stazione di Marina di Camerota, che nella mattinata del 14 novembre hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal gip del tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura. Tre gli indagati, di età compresa tra i 26 e i 40 anni: uno sottoposto agli arresti domiciliari, due all’obbligo di dimora. Le truffe, avvenute nel mese di marzo, hanno fruttato complessivamente oltre 15mila euro. Nel primo caso, la vittima avrebbe consegnato circa 11mila euro tra contanti e gioielli; nel secondo, oltre 4mila euro in contanti. Secondo le indagini preliminari, gli autori contattavano telefonicamente le vittime, simulando urgenze familiari e inducendole a consegnare il denaro a un complice che si presentava direttamente a casa. Un modus operandi subdolo, che sfrutta la vulnerabilità emotiva e la fiducia degli anziani.