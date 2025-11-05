SARNO (rgl) – Il fiume più inquinato d’Europa si prepara a riscrivere la sua storia. Questa mattina, nel teatro Luigi De Lise di Sarno, si è celebrato un nuovo traguardo del programma “Energie per il Sarno”: la chiusura dello scarico di via Roma, uno degli ultimi ancora attivi nel comune sarnese. L’intervento, realizzato in sinergia da Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, rappresenta un passo decisivo nel percorso di risanamento ambientale del bacino del Sarno. Alla cerimonia erano presenti il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il presidente di Gori, Sabino De Blasi, il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, il coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano, Raffaele Coppola, e il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, insieme a cittadini, istituzioni e numerose scolaresche del territorio. “Si accorciano sempre di più le distanze da quel giorno in cui potremo dire che il Sarno è tornato a essere uno dei fiumi più puliti d’Europa — ha dichiarato Bonavitacola —. Oggi abbiamo eliminato 113 scarichi, restituendo dignità a un bacino che interessa oltre 300.000 abitanti. È la dimostrazione che una visione condivisa, sostenuta da opere concrete, può trasformarsi in futuro”. L’intervento, completato in meno di due anni, ha permesso di convogliare i reflui di quasi 10.000 abitanti verso il depuratore di Angri, grazie all’attivazione della stazione di sollevamento S3, alla posa di un nuovo collettore e alla realizzazione di un derivatore per i bacini limitrofi. Con la chiusura dello scarico di via Roma, gli scarichi eliminati nel bacino del Sarno salgono a 80 su 113, mentre 278.733 cittadini su 421.000 sono oggi serviti da depurazione: numeri che raccontano un cambiamento reale e tangibile. “La bonifica del Sarno è stata sin dall’inizio la nostra priorità — ha commentato Mascolo —. Oggi possiamo parlare di un territorio che rinasce, dove la collaborazione istituzionale ha portato risultati concreti. Ma ora tocca ai cittadini proseguire questa rivoluzione ambientale, con comportamenti responsabili e rispetto per l’acqua”. Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha evidenziato l’impatto diretto dell’opera: “Abbiamo completato in meno di 24 mesi un intervento che cambia il volto della città. Quasi 10.000 persone vedranno i loro reflui finalmente collettati in rete fognaria, con benefici ambientali immediati e duraturi”. “Ogni scarico chiuso — ha aggiunto De Blasi, presidente di Gori — è una conquista per l’ambiente e per i cittadini. Il Sarno sta cambiando volto, e con esso cambia la percezione collettiva di un fiume che da problema sta diventando risorsa”. Con l’eliminazione dello scarico di via Roma e altri cinque scarichi secondari, Sarno si avvicina sempre di più all’obiettivo finale: la completa depurazione del suo territorio entro il 2026. Il progetto “Energie per il Sarno” continua così a rappresentare un modello di integrazione tra infrastrutture, tecnologia e sostenibilità, con un unico obiettivo: restituire futuro al fiume e alle comunità che lo vivono.