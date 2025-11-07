NAPOLI (rgl) – Un pomeriggio di controlli nel quartiere Soccavo, a Napoli, si è trasformato in una vera e propria operazione contro l’illegalità diffusa nel settore alimentare. I Carabinieri della stazione Rione Traiano, con il supporto del personale dell’Asl Napoli 1, hanno ispezionato due panifici, scoprendo un sistema di furti di energia elettrica e gravi violazioni igienico-sanitarie.

IL TRUCCO DEL CONTATORE MANOMESSO – Nel primo forno, i militari hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, con un danno stimato di 79mila euro ai danni della società di fornitura. Poco più avanti, nel secondo esercizio, è emerso lo stesso stratagemma ma con cifre ancora più elevate: 92mila euro di energia sottratta senza pagare un centesimo. In totale, oltre 170mila euro di corrente elettrica rubata, un vero colpo basso non solo per le casse della società ma anche per la concorrenza leale nel settore.

PRODOTTI NON TRACCIATI E CONDIZIONI IGIENICHE PRECARIE– Nel corso delle verifiche, grazie all’intervento dei tecnici dell’Asl, i carabinieri hanno sequestrato circa 3 tonnellate e mezzo di prodotti alimentari. Tra questi, 2,7 tonnellate di pane privo di tracciabilità e 7 quintali di salumi, tutti conservati in ambienti non conformi alle norme igieniche. Le condizioni dei locali e la gestione delle materie prime hanno spinto gli ispettori a disporre il sequestro immediato delle derrate.

DENUNCIATI I TITOLARI – Entrambi i titolari delle attività sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica e violazioni in materia di sicurezza alimentare.