FRANCOLISE (rgl) – Un vasto incendio ha distrutto, questa mattina intorno alle ore 9:00, un gruppo di baracche situate lungo la Strada Provinciale 7, nella frazione Sant’Andrea del Pizzone del comune di Francolise, a pochi metri dall’isola ecologica comunale. Le fiamme, altissime e visibili a distanza, hanno avvolto completamente l’area, generando una colonna di fumo denso che ha destato preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, con una squadra proveniente dal distaccamento di Teano e una di supporto dal distaccamento di Mondragone, coadiuvate da un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando. L’incendio ha interessato circa venti baracche, estese su un’area di circa mille metri quadrati, che sono andate completamente distrutte. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa della presenza di materiali altamente infiammabili e della rapida propagazione delle fiamme favorita dal vento e dalle strutture precarie. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona, evitando che il fuoco si estendesse all’isola ecologica e alle aree circostanti. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il campo era già stato completamente evacuato: non si registrano feriti né intossicati. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma non si esclude alcuna ipotesi: dagli infortuni accidentali a possibili cortocircuiti o azioni dolose. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri del territorio, che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. I tecnici comunali e provinciali stanno valutando i danni ambientali causati dal rogo, che ha sprigionato una notevole quantità di fumo e residui combusti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore, sotto il coordinamento del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.