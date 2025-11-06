FRANCOLISE (rgl) – Una scena surreale, quasi da commedia, si è presentata ai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone lungo la strada provinciale 108, all’altezza dell’incrocio con via Sagnelli, nel territorio di Francolise. A bordo di una Alfa Romeo 147 nera, i militari hanno fermato quattro persone di Castel Volturno in una configurazione tanto curiosa quanto sospetta: l’autista al volante, due donne sedute una sull’altra sul sedile anteriore del passeggero, e un ragazzo sdraiato sopra un mucchio di kiwi che riempiva completamente i sedili posteriori e il bagagliaio. Una scena difficile da ignorare. E infatti i carabinieri hanno deciso di approfondire. Dopo pochi controlli, la scoperta: quei 450 chili di kiwi, dal valore complessivo di circa 1.350 euro, erano stati rubati poco prima da un frutteto appartenente a un’azienda agricola della zona. I quattro – un uomo del 1984, una donna del 1987, un minore del 2009 e una donna del 1982 – sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. La refurtiva, perfettamente integra, è stata restituita al legittimo proprietario.