NAPOLI (rgl) – Un’eredità milionaria, due testamenti ritenuti falsificati e un intricato sistema di società estere costruito per sottrarre un patrimonio immobiliare di enorme valore. È la cornice dell’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha eseguito un sequestro di beni mobili e immobili per oltre 7 milioni e 384 mila euro nei confronti di cinque persone. Gli indagati — i figli e la moglie dell’uomo ritenuto responsabile della falsificazione dei testamenti, la sua suocera e un consulente — sono accusati, a vario titolo, di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture considerate inesistenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, la suocera e il consulente avrebbero contribuito alla produzione di documenti fiscali fittizi per agevolare l’illecito drenaggio di risorse dall’eredità. All’origine della vicenda vi è un contenzioso civile scaturito dalla falsificazione di due testamenti olografi che avevano inizialmente designato un solo erede di un patrimonio composto da 29 immobili tra Napoli e Caivano, destinati ad uso abitativo e commerciale. Quelle proprietà, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state trasferite in modo fittizio a quattro società con sede nel Regno Unito, intestate a prestanome, per poi essere affidate in gestione a una società italiana di recente costituzione. Un meccanismo che avrebbe consentito al presunto beneficiario dei falsi testamenti di continuare a percepire gli introiti dei beni. Il Tribunale civile di Napoli aveva successivamente dichiarato falsi i testamenti e annullato i trasferimenti alle società inglesi, ordinando la restituzione degli immobili agli aventi diritto, il sequestro del patrimonio e la nomina di un custode giudiziario. Ma, secondo le indagini, gli eredi del presunto falsificatore — nel frattempo deceduto — non avrebbero eseguito le disposizioni del Tribunale, adottando anzi condotte volte a ridurre il compendio ereditario attraverso operazioni ritenute artificiose. Sulla base delle risultanze investigative, il gip di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dei 29 immobili del valore di 3.333.114,75 euro, dei frutti generati dagli stessi, stimati in 3.846.112,25 euro, e di ulteriori somme pari a 204.927,98 euro relative a presunte imposte evase.