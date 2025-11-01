CASTEL VOLTURNO (rgl) – Notte di alta tensione a Castel Volturno, lungo la Domiziana vecchia, in località Ischitella, dove un inseguimento ad alta velocità ha tenuto col fiato sospeso residenti e automobilisti. Protagonista un 43enne del Napoletano, arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone per resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e senza patente. Tutto è iniziato durante i consueti controlli stradali dei militari, quando una Range Rover è stata intercettata mentre sopraggiungeva a velocità sostenuta. Alla vista della pattuglia, il conducente ha invertito repentinamente la marcia, cercando di eludere il controllo. L’uomo ha continuato la sua fuga contromano sulla SS7 Quater, mettendo a serio rischio la propria incolumità e quella di altri automobilisti. Ne è scaturito un inseguimento di circa tre chilometri con sirene spiegate e altissima tensione per le strade del litorale. La corsa si è conclusa solo quando il veicolo è rimasto senza carburante. Il 43enne ha tentato una breve fuga a piedi, ma i Carabinieri lo hanno prontamente raggiunto e bloccato. L’autovettura, già sottoposta a sequestro amministrativo, è stata posta sotto sequestro penale e affidata a una ditta convenzionata. Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato condotto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Mondragone, in attesa di giudizio con rito direttissimo davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.