NAPOLI (rgl) – Il silenzio rotto solo dagli applausi, la bara avvolta nel Tricolore, il dolore composto di un’intera città. Così Napoli ha salutato per l’ultima volta Aniello Scarpati, il poliziotto morto nella notte tra sabato e domenica dopo che la volante su cui era in servizio è stata travolta da un Suv lanciato a tutta velocità a Torre del Greco. Nella chiesa evangelica Adi di Napoli, gremita di colleghi, amici e cittadini comuni, si è celebrato un funerale di Stato che ha unito commozione e orgoglio. Ad accogliere la bara, il picchetto d’onore della Polizia di Stato e un lungo applauso. Accanto alla moglie Eliana e ai figli Sharon, Daniel e Melissa, c’erano il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, e le più alte cariche istituzionali e locali. “Sono orgogliosa di essere la moglie di un poliziotto: mio marito è nato ed è morto con la divisa. Chi lo ha ucciso pagherà”, ha detto con voce rotta l’amata Eliana, accolta dall’abbraccio commosso del ministro e del capo della Polizia. Nel suo intervento, Piantedosi ha ricordato come “ogni volta che una vita si spegne mentre si serve lo Stato è una ferita collettiva” e ha promesso che “la famiglia di Aniello non sarà mai lasciata sola”. A ricordare la figura dell’agente anche il pastore Raimondo Mennella, che ha sottolineato la fede e l’impegno di Scarpati: “Ha dato esempio di amore per la famiglia, per il Signore e per il suo lavoro, che svolgeva con passione e fedeltà.” Dopo la cerimonia, Piantedosi e Pisani si sono recati all’Ospedale del Mare, dove è ricoverato Ciro Cozzolino, il collega rimasto ferito nell’impatto. Intanto il 28enne alla guida del Suv è stato arrestato per omicidio stradale aggravato. Nella sua ordinanza, il gip di Torre Annunziata parla di una “condotta incosciente e scellerata”, sottolineando come l’indagato “non solo abbia ucciso un agente impegnato nel suo dovere, ma abbia anche messo a rischio la vita di altre persone, tra cui minorenni”. Un gesto che, secondo il giudice, rappresenta “il massimo livello di colpa, ingiustificabile sotto ogni profilo”. Il giovane, che ha ammesso di aver bevuto, è ora in carcere, distrutto — secondo il suo legale — per la tragedia provocata.